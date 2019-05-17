Бежавший из турецкой тюрьмы армянин из Константинополя Севан Нишанян получил гражданство Армении

Армянин из Константинополя языковед, представитель интеллигенции Севан Нишанян 16 мая на церемонии, организованной в посольстве РА в Афинах, получил из рук посла Армении Фадея Чарчогляна паспорт РА. Как передает «Арменпресс», об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Еще раз почувствовал гордость, став частью трудолюбивой и миролюбивой нации, которая сохранилась только благодаря своей работе. Выражаю благодарность премьер-министру Армении Николу Пашиняну, а также всем тем, кто помог мне удостоиться этой чести”, - отметил Нишанян.

Нишанян, который с 2014 года находился в турецкой тюрьме и был осужден на 17 лет лишения свободы, 14 июля 2017 года воспользовался разрешением выйти из тюрьмы, однако так и не вернулся в тюрьму открытого режима Фоча.

Нишанян сообщил о бегстве записью в микроблоге Twitter, в которой говорилось: “Птица выпорхнула. Тарос всем оставшимся восемьдесяти миллионам”. ( Численность населения Турции составляет около 80 млн человек).

Он смог выехать в Грецию и через некоторое время получил от местных властей право на временное проживание.

Севан Нишанян был арестован в Турции за то, что в своем собственном саду в селе Шириндже в Измире осуществил “незаконное” строительство. Ранее турецкая пресса сообщала, что арест Севана Нишаняна - дело, сфабрикованное властями, поскольку он неоднократно выступал с публичной критикой турецкого правительства. Многие выступали с призывами освободить его, отмечая, что реальная причина наказания Севана Нишаняна в том, что он осмелился критиковать официальную историю Турции, издав книгу “Неправильная республика”.