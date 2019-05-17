“Евровидение - 2019”: Армения не прошла в финал

Второй полуфинал международного песенного конкурса “Евровидение – 2019” преодолели Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария, Мальта.

Представляющая Армению на конкурсе Србуи Саргсян с песней “Walking out” прекрасно выступила под первым номером, но не прошла в финал.

Как передает «Арменпресс», второй полуфинал конкурса прошел 16 мая в выставочном центре Тель-Авива.

Конкурс транслировался в прямом эфире Общественного телевидения Армении и Общественного радио. Его комментировали Авет Барсегян и Арам MP3.

Во втором полуфинале конкурса приняли участие 18 стран: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Россия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Македония и Азербайджан.

Напомним, что после первого полуфинала конкурса, который прошел 14 мая, в финал вышли Греция, Белоруссия, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино и Словения.

Согласно правилам конкурса, представители Израиля, Франции, Испании,Великобритании, Германии и Италии в финал проходят автоматически. Израиль как страна - победительница прошлогоднего конкурса, остальные составляют большую пятерку учредителей “Евровидения”.

Финальный тур состоится 18 мая. В качестве специального гостя в финале выступит всемирно известная певица - Мадонна. Она исполнит песню “Future” (Будущее).