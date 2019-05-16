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Посол Польши в Армении представил подробности о предстоящих двусторонних визитах


Делегации Национального Собрания Республики Армения в 2019 году с рабочим визитом посетят Республику Польша. В ответ на вопрос Арменпресс об этом 16 мая сказал посол Польши в Армении Павел Чеплак.

«Недавно мы получили информацию о том, что председатель Постоянной комиссии НС Армении по международным отношениям Рубен Рубинян 2-4 июля совершит рабочий визит в Польшу. Мы также пригласили членов армяно-польской межпарламентской группы. Мы хорошо помним, как парламент Армении в прошлом году принял нашу делегацию», - сказал посол.

Павел Чеплак добавил, что польская сторона также думает о встречах в межправительственном формате.




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