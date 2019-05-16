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Бако Саакян подписал указ о проведении летнего призыва и демобилизации


Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ о проведении летнего призыва и демобилизации в июле 2019 года.

Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.




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