Во Франции 130-летие Эйфелевой башни отметили концертом и световым шоу

Концерт электронной музыки прошел на сцене у подножия Эйфелевой башни по случаю ее 130-летия, которое отмечается в этом году. С наступлением темноты своды башни озарило красочное световое шоу с применением лазерных прожекторов, рассказавшее об истории этого монумента.

Медийной части праздника предшествовала благотворительная: по поручению мэра Парижа Анн Идальго для 1,3 тыс. школьников от 6 до 12 лет были организованы бесплатные экскурсии по башне. В 20:30 (21:30 мск) со сцены зазвучали песни французской певицы и композитора Жанн Аддед, которая бесплатно выступила перед многочисленной публикой,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Историю башни через световое шоу рассказал известный французский постановщик Брюно Сейльер. Праздничное шоу повторялось трижды за этот вечер (каждый час с 22:00). Ожидается, что представление повторят в четверг и пятницу.