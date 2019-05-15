Никол Пашинян и Анна Акопян присутствовали на гала-концерте конференции “Диалог азиатских цивилизаций”

Премьер-министр Никол Пашинян и госпожа Анна Акопян на Национальном олимпийском стадионе Пекина присутствовали на гала-концерте конференции “Диалог азиатских цивилизаций”. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на мероприятии присутствовали председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президенты Сингапура, Шри-Ланки, Греции и король Камбоджи. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил с приветственной речью и тепло поприветствовал присутствующих.

Во время Гала-концерта выступили представители десятков государств, участвующих в конференции “Диалог азиатских цивилизаций”, представив свою национальную культуру. Во время мероприятия также выступил армянский государственный танцевальный ансамбль “Дружба”.

В конференции “Диалог азиатских цивилизаций” принимают участие более 2000 делегатов из 47 стран мира. Целью конференции является укрепление связей, в том числе в экономической сфере, между странами Азиатского региона, а также углубление сотрудничества в различных областях.