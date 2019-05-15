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Азиатские индексы - 15-05-19


ТОКИО, 15 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.58% и составил 21188.56 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.60% и составил 1544.15 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.91% и составил 2938.68 пункта, а HANG SENG вырос на 0.52% и составил 28268.71 пункта.




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