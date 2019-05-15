Лин Трейси заявила об ответственности США за содействие в демократических и экономических реформах Армении

Посол США в РА Лин Трейси заявила о твердой ответственности США за содействие в демократических и экономических реформах Армении.

Как передает Арменпресс, об этом Лин Трейси сказала в беседе с журналистами 15 мая.

«Начиная с 1992г. США предоставили Армении около 2 млрд долларов – в поддержку независимости и суверенитета страны. Мы продолжим инвестировать в Армению, и соглашения, которые были подписаны в контексте армяно-американского диалога, также констатируют это», - сказала Лин Трейси.

Она также отметила, что США продолжают в Армении мониторинг сфер, где может понадобиться их помощь.