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Лин Трейси заявила об ответственности США за содействие в демократических и экономических реформах Армении


Посол США в РА  Лин Трейси  заявила  о  твердой  ответственности США за  содействие в демократических и экономических реформах Армении.

Как  передает Арменпресс, об этом Лин Трейси  сказала в  беседе с журналистами 15 мая. 

«Начиная  с 1992г. США  предоставили Армении около 2 млрд долларов – в  поддержку независимости и суверенитета  страны.  Мы  продолжим инвестировать в  Армению, и соглашения, которые  были подписаны  в  контексте  армяно-американского диалога, также констатируют это», - сказала  Лин Трейси.

Она  также отметила, что США  продолжают в  Армении мониторинг сфер, где  может понадобиться их помощь.




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