Делегация Национального собрания Республики Арцах прибывает с рабочим визитом в Ереван

С 14 по 16 мая делегация, возглавляемая председателем Национального собрания Республики Арцах Ашотом Гуляном, с рабочим визитом будет находиться в Ереване.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе НС НКР, в рамках визита состоится встреча председателей Национального собрания Республики Арцах и Национального собрания Республики Армения и очередное заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству.