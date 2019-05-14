Делегация Национального собрания Республики Арцах прибывает с рабочим визитом в Ереван
С 14 по 16 мая делегация, возглавляемая председателем Национального собрания Республики Арцах Ашотом Гуляном, с рабочим визитом будет находиться в Ереване.
Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе НС НКР, в рамках визита состоится встреча председателей Национального собрания Республики Арцах и Национального собрания Республики Армения и очередное заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству.
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