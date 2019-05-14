Премьер-министр в Брюсселе принял участие в официальном ужине, посвященном десятилетию Восточного партнерства

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян с рабочим визитом в Брюсселе. Глава правительства Армении посетил здание Европейского совета, где его встретил председатель Европейского совета Дональд Туск. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян вместе с руководителями стран-членов Восточного партнерства принял участие в официальном ужине, посвященном десятилетию Восточного партнерства, который был дан Дональдом Туском.

На ужине присутствовали также председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, вице - президент Европейской комиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, комиссар Европейской комиссии по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, бывшие министры иностранных дел Польши и Швеции Радослав Сикорский и Карл Бильдт, которые являются инициаторами Восточного партнерства.

В течение ужина руководители стран-участниц Восточного партнерства, в том числе и премьер-министр Никол Пашинян, а также вышеназванные высокопоставленные чиновники выступили с приветственными речами. Они коснулись программ, реализованных в рамках Восточного партнерства в течение 10 лет, их результатов, а также предстоящих мероприятий и инициатив.