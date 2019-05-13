Никол Пашинян выступит в Пекине на Форуме диалога азиатских цивилизаций

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян с супругой Анной Акопян с 14 по 16 мая с рабочим визитом посетит Китайскую Народную Республику.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в рамках визита запланирована встреча премьер-министра с председателем КНР Си Цзиньпином. Премьер-министр Пашинян в рамках рабочего обеда обсудит вопросы дальнейшего развития армяно-китайских отношений также и с председателем Государственного совета (премьер-министром) КНР Ли Кэцяном.

Премьер-министр в Пекине примет участие в Форуме диалога азиатских цивилизаций, на котором выступит с речью.

Премьер - министр РА и госпожа Анна Акопян будут присутствовать также на гала-концерте, посвященном Форуму, который состоится на Национальном олимпийском стадионе в Пекине. В ходе концерта выступит Государственный хореографический ансамбль Армении “Барекамутюн”.