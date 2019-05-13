Бако Саакян принял делегацию, возглавляемую омбудсменом Армении Арманом Татояном
13 мая президент Республики Арцах Бако Саакян принял защитника прав человека РА Армана Татояна и возглавляемую им делегацию.
Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся защиты прав человека и сотрудничества соответствующих структур двух армянских государств.
Во встрече приняли участие защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегларян и другие должностные лица.
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