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Бако Саакян принял делегацию, возглавляемую омбудсменом Армении Арманом Татояном


13 мая президент Республики Арцах Бако Саакян принял защитника прав человека РА Армана Татояна и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся защиты прав человека и сотрудничества соответствующих структур двух армянских государств.

Во встрече приняли участие защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегларян и другие должностные лица.




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