Министр ОН Армении Араик Арутюнян обещает новые перемены в системе образования.

Как передает Арменпресс, он написал об этом в Facebook, добавив, что на ближайшей пресс-конференции представить все проведенные и предстоящие реформы в образовательной сфере.

«Год назад меня назначили министром образования и науки. Для меня большая честь служить Республике Армения. За этот год было сделано много изменений, новые еще впереди. В ближайшее время я представлю все предложения на пресс-конференции", - написал Араик Арутюнян.