“Ереванский бестселлер”. “Зависимость” на первом месте, армянская литература, апрель, 2019

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе по данным за апрель представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей.

Первое место занимает книга Сюне Севады “Зависимость”. Это сборник рассказов, который, по определению автора, “не содержит психотропных элементов, автор молод, тем соответственны возрасту. Обложка жесткая, но не грубая. Любезен, общителен и не кусает”.

На втором месте роман Никола Пашиняна “ Обратная сторона страны”. Произведение было написано в 2008 - 2009 гг., когда автор из-за политических преследований находился в подполье. Цикл статей, опубликованных в газете “Айкакан жаманак” в мае-декабре 2008 года превратился в роман. “В январе 2018 года ко мне подошел начинающий издатель и предложил организовать издание романа ”Обратная сторона страны" отдельной книгой. Я с недоверием отнесся к его возможности организовать это дело, тем не менее, попросил время для чтения и редактирования романа. Перечитывание романа через 10 лет во мне все перевернуло. Внутри меня началась настоящая буря, настоящая революция. Я понял, что настал час победы народа...”, - пишет Никол Пашинян.

Роман Ваграма Саакяна “Инстанция трагедии” на третьем месте. Главным героем романа является сам писатель, который постоянно встречается с людьми разных слоев общества и вступает с ними в живые и здоровые диалоги. В этой книге автор старается донести до молодых, что никому не нужно верить, не нужно попадать по впечатления, потому что в этой жизни у всех есть интересы и цели.

Нужно забывать стереотипы.

Полный список бестселлеров на армянском читайте на сайте armenpres.am по адресу: https://armenpress.am/arm/news/974286.html