Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-05-19

ЕРЕВАН, 9 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 9 мая, курс доллара США не изменился и снова составил 481.96 драм. Курс евро не изменился и снова составил 539.84 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.39 драм. Курс британского фунта не изменился и снова составил 627.95 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота не изменилась и снова составила 19852.67 драм. Цена серебра не изменилась и снова составила 229.8 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 13496.47 драм.