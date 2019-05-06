В Тель-Авиве состоялась первая репетиция выступления Србук на Евровидении

В столице Израиля Тель-Авиве состоялась первая репетиция конкурсного номера армянской певицы Србуи Саргсян, представляющей Армению на международном конкурсе песни “Евровидение – 2019”.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет escxtra.com. За все время исполнения песни “Walking out” на светодиодном экране и на полу появляются осколки разбитого стекла.

“Международный песенный конкурс “Евровидение - 2019” в этом году планируется провести с 14 по18 мая в столице Израиля Тель-Авиве.

Во втором полуфинале конкурса 16 мая Србук выступит под первым номером.

Србуи Саргсян родилась в 1994 году в Ереване. Окончила джаз-вокальное отделение Ереванской государственной консерватории им. Комитаса. Широкая аудитория узнала певицу на международном музыкальном телепроекте “X-Factor”, в котором она выступила в команде музыканта и продюсера Гарика Папояна, заняв второе место. В 2014 году певица представила зрителям песню “Boat”, написанную Гариком Папояном. Она на конкурсе “Радио Ван” была признана победившей в июне песней. С 2012 года Србуи создала бэнд “Allusion”, который исполняет поп, соул, рок-кавры, знаменитые хиты разных времен. В этом году в музыкальном проекте “Голос Украины” певица, покорив сердца иностранцев, заняла четвертое место. Србуи выступала в команде музыканта и продюсера Потапа.