Президент Армении направил Владимиру Путину телеграмму соболезнования

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с пожаром на борту самолета в результате аварийной посадки в московском аэропорту “Шереметьево”, унесшим жизни десятков человек.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

5 мая в московском аэропорту “Шереметьево” совершил аварийную посадку самолет авиакомпании “Аэрофлот”. Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва - Мурманск, после 28 минут полета вернулся в аэропорт и совершил жесткую посадку. Из-за плохих погодных условий пилоты смогли посадить самолет только со второй попытки. При посадке подломились стойки самолета и загорелись двигатели. На борту самолета находились 78 человек, 37 из которых спасены. 41 человек погиб.