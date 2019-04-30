Получивший ранение военнослужащий перевезен в Ереван

Контрактный военнослужащий Аргишти Самвелович Сепханян (1987 г.р.), который в результате выстрела противника был ранен в Тавуше 30 апреля, доставлен в Ереван. Об этом, как сообщает Арменпресс, написал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее Ованнисян отмечал, что жизнь солдата-контрактника вне опасности, состояние стабильное, он получил ранение в области головы. Военнослужащий был доставлен в Ереван на вертолете.