Получивший ранение военнослужащий перевезен в Ереван
18:14, 30 Апрель, 2019
Контрактный военнослужащий Аргишти Самвелович Сепханян (1987 г.р.), который в результате выстрела противника был ранен в Тавуше 30 апреля, доставлен в Ереван. Об этом, как сообщает Арменпресс, написал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в социальной сети Facebook.
Ранее Ованнисян отмечал, что жизнь солдата-контрактника вне опасности, состояние стабильное, он получил ранение в области головы. Военнослужащий был доставлен в Ереван на вертолете.
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