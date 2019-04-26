Пайлан направил запрос помощнику Эрдогана о хранящихся в Госархиве Турции документах о Геноциде армян

Депутат парламента Турции Гаро Пайлан направил запрос помощнику президента Реджепа Тайипа Эрдогана Фуату Октаю о наличии документов о Геноциде армян в Государственном архиве страны. Как сообщает Арменпресс, в запросе отмечается: «Мы направили следующий вопрос помощнику президента Турецкой Республики Фуату Октаю.

В заявлении президента Эрдогана по случаю 104-й годовщины Геноцида армян говорится: “Наши архивы открыты для всех, чья цель - раскрыть правду. У нас нет секретов”. Таким образом, подчеркивается, что все государственные архивы открыты для всех исследователей».

Затем Пайлан потребовал представить судьбу протоколов Военного трибунала 1919-22 гг., когда судили виновников преступления против армянского народа, так как исследователи отмечают, что эти протоколы недоступны им.