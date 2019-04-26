Gallup выяснил, что уровень негатива у современных людей зашкаливает

Жители 140 стран мира признались, что намного чаще стали испытывать стресс, волнение и грусть.

Уровень злости, волнения и грусти у современного населения поставил новый антирекорд. К такому выводу пришли социологи Gallup, опросившие более 150 тысяч человек из 140 стран мира, передает Арменпресс.

Респондентам предлагалось вспомнить, какую палитру чувств они испытывали за день до опроса, причём учитывались как положительные эмоции, так и отрицательные. Оказалось, в целом уровень негатива остался на прошлогодней отметке в 30%. Однако злость, волнение и грусть в этот раз побили все рекорды — 22, 39 и 24% соответственно.

К слову, самыми несчастными странами по результатам опроса оказались Чад, Нигер, Сьерра-Леоне, Ирак и Иран. А вот реже всего о негативных эмоциях говорили жители Тайваня, Сингапура и... Казахстана.