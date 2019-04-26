Премьер-министр Пашинян подтверждает, что в Армении все равны перед законом

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтверждает, что все в Армении, даже члены его семьи, равны перед законом. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян сказал об этом журналистам 26 апреля, отвечая на вопросы об обвинениях в адрес главы Госнадзора Давида Санасаряна и возбуждении в его отношении уголовного дела.

“Презумпция невиновности кого-либо не должна нарушаться. Во-вторых, я неоднократно заявлял, что все, даже члены моей семьи, равны перед законом. Наше отношение к ситуациям не должно быть тем, что мы имеем по отношению к кому-либо, в зависимости от того, какие отношения они имеют с законностью и правдой”, - сказал Пашинян.

18 апреля 2019 года Служба национальной безопасности Армении обвинила Давида Санасаряна, руководителя Службы государственного надзора, в статье 308 (Злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса РА. В качестве меры пресечения в отношении него была применена подписка о невыезде. С согласия прокурора, осуществляющего надзор за законностью предварительного следствия, 18.04.2019 принято решение о временном прекращении полномочий главы Государственной надзорной службы РА Давида Санасаряна. Адвокаты Давида Санасаряна подали ходатайство Генеральному прокурору об отмене решения о привлечении к ответственности Давида Санасаряна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил обеспечить выполнение решения Давида Санасаряна о временном приостановлении должности главы Государственной надзорной службы, но не собирается его увольнять из-за соблюдения презумпции невиновности.