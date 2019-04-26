Рассчитанные, сбалансированные и обоснованные шаги: Никол Пашинян за активность и вовлеченность женщин в экономические сферы

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По словам премьер-министра РА Никола Пашиняна, во всех, без исключения, сферах Армении необходимо поощрять активность и вовлеченность женщин. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян сказал об этом на международной конференции Международной ассоциации женщин-предпринимателей (FCEM).

“Это один из приоритетов для нашего правительства, и я озвучил это в качестве кандидата на пост премьер-министра в мае 2018 года, когда выступал перед Национальным собранием”, - сказал премьер-министр и добавил, что во многих сферах в РА, начиная с государственного управления и заканчивая организацией бизнеса и уровнем обслуживания, существует необходимость в женском уходе.

Касаясь ненасильственной бархатной революции в Армении в 2018 году, Пашинян подчеркнул, что роль женщин в Армении и уровень их активности за последний год резко возросли.

“Эта революция не была бы реальностью без такого масштабного участия женщин. Их роль в революции была действительно поворотным моментом. Около половины экономически активного населения в Республике Армения составляют женщины. Трудно представить, что объявленная экономическая революция в Армении будет успешной, если мы не сможем стимулировать женское предпринимательство”, - сказал премьер-министр.

Он выразил надежду, что роль женщин в экономической революции будет столь же важной и решающей, и призвал всех женщин Армении внести свой вклад в экономическую революцию.

“Я убежден, что женщины могут быть более продуктивными в предпринимательстве и иметь возможность двигаться вперед более рассчитанными, сбалансированными и оправданными шагами”, - сказал премьер-министр и выразил надежду, что в ближайшем будущем участие женщин в политике и экономике возрастет.

В международной конференции принимает участие 21 страна: Австралия, Бельгия, Бахрейн, Бангладеш, Чехия, Хорватия, Египет, Грузия, Италия, Япония, Иордания, Кувейт, Ливан, Маврикий, Монако, Перу, Швейцария, Словакия, Тайвань, Франция, Армения.