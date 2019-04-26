Тигран Авинян провел совещание на тему реформ в сфере госуслуг

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В правительстве состоялась дискуссия о реформах в сфере государственных услуг во главе с вице-премьером Тиграном Авиняном.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, в обсуждении приняли участие министр юстиции Артак Зейналян, министр транспорта, связи и информационных технологий Акоп Аршакян, министр экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян, первый заместитель министра территориального управления и развития Ваче Тертерян, заместитель председателя КГД Микаел Пашаян.

Приветствуя участников, вице-премьер-министр Тигран Авинян отметил, что основой всех реформ является правительственная программа, которая определяет приоритетные задачи правительства, включая сокращение неэффективных бюрократических процедур, оценку экономической эффективности и реализацию текущих реформ, направленных на снижение затрат, модернизацию качества государственных услуг, автоматизация и оцифровка, использование принципа “одна остановка, одно окно”.

Вице-премьер добавил, что модернизация государственных служб не только даст гражданам возможность полностью реализовать свои права, но и будет стимулировать экономическую революцию.

В ходе обсуждения состоялся обмен мнениями по основным вопросам, существующим в сфере, прозвучали предложения по разработке эффективных механизмов решения указанных проблем. Была отмечена важность того, чтобы в сфере предоставления государственных услуг были внедрены механизмы получения мнения граждан, мониторинга и оценки эффективности услуг, надлежащие статистические инструменты, которые позволят исправить существующие недостатки в реальном времени, повысить качество предоставляемых услуг.

Тигран Авинян подчеркнул, что в сфере предоставления государственных услуг должна вестись единая государственная политика, должны сплотиться все усилия, чтобы сделать предоставление государственных услуг качественным, доступным и эффективным.