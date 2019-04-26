Никол Пашинян представил подробности своего заявления о создании 50 тысяч новых рабочих мест

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 1 января текущего года на рынке труда было зарегистрировано на 50 141 рабочее место больше, чем в тот же период прошлого года. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в прямом эфире в социальной сети Facebook, отметив, что он поручил подготовить справку, в которой будет видно, в каких сферах эти рабочие места.

“Первая версия, связанная с рабочими местами, заключается в том, что они были в тени и после революции вышли из нее. Конечно, есть и новые рабочие места. Теперь позвольте мне кратко представить, в каких сферах увеличилось число рабочих мест. В частности, у нас на 16 427 рабочих места увеличились в розничной торговле, оптовой торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов. Мы зарегистрировали увеличение на 9 551 рабочих мест в обрабатывающей отрасли. В сфере услуг размещения и общественного питания – на 8 тысяч 334, других услуг обслуживания – на 2 тысячи 574, в сфере информации и связи - на 2 тысячи 260, административной и вспомогательной деятельности - рост на 1 834 рабочих места”, - сказал Никол Пашинян, подробно представив другие сферы.

Как сообщает «Арменпресс», он упомянул, что эти цифры были сформированы на основе налоговых отчетов предприятий и компаний. То есть, сами компании ввели количество рабочих мест, и из них вытекают налоговые обязательства.

“Я понимаю, что наше заявление об увеличении числа наших рабочих мест на около 50 000 дало повод для комментариев, потому что это на самом деле можно увидеть в жанре фэнтези, но эта фантазия реальна сегодня в Армении, и это хорошо. Это не успех правительства, а скорее – результат наших бизнесменов, сознание наших граждан или результат нашего отношения к ситуации. Эти люди находятся в процессе революции”, - сказал Никол Пашинян, выразив надежду, что этот процесс будет продолжаться.

Он отметил, что в ближайшее время будут созданы новые рабочие места.