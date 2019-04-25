Министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян встретился с вице-президентом Уругвая Лусией Тополански

24 апреля находящаяся с рабочим визитом в Республике Уругвай делегация во главе с министром ИД Республики Арцах Масисом Маиляном встретилась с вице-президентом и спикером парламента республики Лусией Тополански.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха, министр иностранных дел представил нынешний этап мирного процесса и позицию Арцаха по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта. Масис Маилян и Лусия Тополански обменялись мнениями относительно ситуации на Южном Кавказе, необходимости поддержания стабильности и установления долгосрочного мира в регионе. Стороны обсудили также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.