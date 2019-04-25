Аронян сыграл вничью с Вашье-Лагравом
Лидер армянских шахмат Левон Аронян вновь сыграл вничью на международном турнире в Германии.
Как передает «Арменпресс», в 5-м туре Grenke Chess Classic Аронян встретился с Максимом Вашье-Лагравом из Франции. На 25-м ходу партии гроссмейстеры согласились разделить очко. После этого тура Аронян имеет 3 очка и уступает лидерам пол-очка. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен и экс-чемпион мира Виши Ананд набрали по 3,5 очка.
В 6-м туре соперником Ароняна будет Винсент Кеймер.
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