Аронян сыграл вничью с Вашье-Лагравом

Лидер армянских шахмат Левон Аронян вновь сыграл вничью на международном турнире в Германии.

Как передает «Арменпресс», в 5-м туре Grenke Chess Classic Аронян встретился с Максимом Вашье-Лагравом из Франции. На 25-м ходу партии гроссмейстеры согласились разделить очко. После этого тура Аронян имеет 3 очка и уступает лидерам пол-очка. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен и экс-чемпион мира Виши Ананд набрали по 3,5 очка.

В 6-м туре соперником Ароняна будет Винсент Кеймер.