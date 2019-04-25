Время в Ереване: 11:07:36,   25 Апрель

Аронян сыграл вничью с Вашье-Лагравом


Лидер армянских шахмат Левон Аронян вновь сыграл вничью на международном турнире в Германии.

Как передает «Арменпресс», в 5-м туре Grenke Chess Classic Аронян встретился с Максимом Вашье-Лагравом из Франции. На 25-м ходу партии гроссмейстеры согласились разделить очко. После этого тура Аронян имеет 3 очка и уступает лидерам пол-очка. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен и экс-чемпион мира Виши Ананд набрали по 3,5 очка.

В 6-м туре соперником Ароняна будет Винсент Кеймер.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации