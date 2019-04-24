Армения не собирается ограничивать вещание российских телеканалов: Пашинян

В Армении больше нет цензуры, сейчас пресса в стране свободна «как никогда». Как сообщает Арменпресс, об этом рассказал телеканалу РБК премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

«У нас [раньше] всегда на телевидении была конкретная цензура..., если не называть это цензурой, то все равно все телеканалы были под контролем правительства», — пояснил Пашинян.

«Сейчас у нас вообще нет никакой цензуры. Никакой», — подчеркнул он.

По его словам, в стране также не собираются ограничивать вещание российских телеканалов.

«Иногда я замечаю, что есть такие обсуждения с соцсетях, они говорят, что российское телевидение ведет антиармянскую политику. И если они (телеканалы. - ред.) ведут антиармянскую политику, нужно с этой ситуацией что-то делать», - рассказал он.

Тем не менее, по его словам, ограничений в отношении российского ТВ не будет. «Нет, никакого», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента.