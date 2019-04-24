Эрдоган направил письмо Араму Атешяну

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо наместнику Константинопольского патриарха ААЦ Араму Атешяну. Как сообщает Арменпресс, в своем письме Эрдоган еще раз назвал 1,5 миллиона армян, ставших жертвами запланированного и осуществленного Османской империей Геноцида армян, «жертвами первой мировой войны».

В своем письме Эрдоган подчеркнул, что «он воздает дань памяти армян, погибших в трудные годы Первой мировой войны в Османской империи».

Несмотря на постоянное давление на этнические и религиозные меньшинства в Турции, Эрдоган сказал, что безопасность и счастье армянской общины в Турции очень важны для Турции. Он сказал, что «Турция продолжит поддерживать армян в решении их проблем».

Эрдоган добавил, что армяне Турции как равноправные граждане страны играют важную роль в социальной, политической и деловой жизни страны.