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Давид Тоноян обсудил с гендиректором компании “Рособоронэкспорт” армяно-российское военно-техническое сотрудничество


Находящийся с рабочим визитом в Москве министр обороны Армении Давид Тоноян вечером 23 апреля встретился с генеральным директором компании “Рособоронэкспорт” -  Александром Михеевым.

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы армяно-российского военно-технического сотрудничества и предстоящие задачи.

Стороны достигли ряда новых договоренностей по расширению рамок сотрудничества и обеспечению его непрерывности.




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