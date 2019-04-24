Давид Тоноян обсудил с гендиректором компании “Рособоронэкспорт” армяно-российское военно-техническое сотрудничество

Находящийся с рабочим визитом в Москве министр обороны Армении Давид Тоноян вечером 23 апреля встретился с генеральным директором компании “Рособоронэкспорт” - Александром Михеевым.

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы армяно-российского военно-технического сотрудничества и предстоящие задачи.

Стороны достигли ряда новых договоренностей по расширению рамок сотрудничества и обеспечению его непрерывности.