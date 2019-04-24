В 8-м туре чемпионата мира среди ветеранов Армения победила Шотландию
На чемпионате мира по шахматам среди ветеранов команда Армении в 8 туре одержала абсолютную победу.
Как передает Арменпресс, в 8-м туре проходящего в Греции чемпионата мира сборная Армении встречалась со сборной Шотландии.
Команда Армении победила на всех досках, опередив соперника со счетом 4:0.
Сборная Армении улучшила свои позиции в турнирной таблице и сейчас находится на 4-м месте. Следующим соперником команды будет Италия.
- 10:54 Произошедшее в 1915 году является одним из величайших злодеяний 20-го века: Лин Трейси
- 10:47 Самый верный путь - усиление мощи Армении: Ален Симонян
- 10:21 В 8-м туре чемпионата мира среди ветеранов Армения победила Шотландию
- 10:13 Высшее руководство Армении почтило память жертв Геноцида армян
- 09:35 Фанатики в начале 20-го века не пощадили даже армянских спортсменов
- 09:12 Единство делает нас сильнее и настойчивее. Послание президента Арцаха
- 09:03 Предстоящие на 24 апреля события
- 08:57 Европейские индексы - 23-04-19
- 08:55 Американские индексы выросли - 23-04-19
- 08:54 Цены на цветные металлы - 23-04-19
- 08:49 Цены на драгоценные металлы снизились - 23-04-19
- 08:45 Цены на нефть - 23-04-19
- 08:44 На территории Цицернакаберда весь день будет действовать павильон Первой помощи Армянского Красного Креста
- 08:00 24-е АПРЕЛЯ: армяне всего мира поминают 104-ю годовщину Геноцида армян
- 23.04-21:55 Меркель и Столтенберг провели телефонные разговоры с Зеленским
- 23.04-21:43 Число погибших в результате сильных дождей в ЮАР возросло до 32
- 23.04-21:36 В Кремле анонсировали встречу Путина с Алиевым в Китае
- 23.04-21:31 Пресс-секретарь МИД Армении считает контрасты в сознании Турции по вопросу Геноцида армян свидетельством их слабости
- 23.04-21:15 Армения считает неприемлемыми двойные позиции по нагорно-карабахскому конфликту: МИД Армении
- 23.04-21:14 В Стамбуле пройдут мероприятия по случаю годовщины Геноцида армян
- 23.04-21:07 Армянскую общину разгневало заявление премьер-министра Австралии о Геноциде армян
- 23.04-20:54 Предстоящие на 24 апреля мероприятия
- 23.04-20:37 Вице-премьер Тигран Авинян представил новоизбранного председателя Государственной комиссии по защите экономической конкуренции
- 23.04-20:32 Суд РФ удовлетворил ходатайство об аресте Миграна Погосяна на 40 дней
- 23.04-20:08 В преддверии 104-й годовщины Геноцида армян стартовало традиционное факельное шествие
- 23.04-20:00 Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
- 23.04-19:59 Вице-премьер Тигран Авинян представил новоизбранного председателя Комиссии по регулированию общественных услуг
- 23.04-19:35 Вице-премьер Мгер Григорян принял регионального менеджера МФК
- 23.04-18:57 Полученные из рудника Магавуза нефтепродукты представлены руководству Арцаха
- 23.04-18:01 Во французском городе Клиши открылась посвященная памяти жертв Геноцида армян площадь, названная в честь Шарля Азнавура
- 23.04-17:58 В Германии женщина очнулась после 27 лет комы
- 23.04-17:50 Министр нефти Ирана заявил, что США совершили ошибку, политизируя нефть
- 23.04-17:44 Предстоящие на 24 апреля мероприятия
- 23.04-17:35 CNBC: Facebook создаст собственный голосовой помощник
- 23.04-17:29 Волкер поддержал желание Зеленского вести с Путиным диалог
12:58, 23.04.2019
Просмотрели 2557 раз Самолет Nordwind Airlines экстренно сел из-за плохого самочувствия пассажирки, гражданка Армении скончалась
12:34, 23.04.2019
Просмотрели 2550 раз Делегация во главе с министром обороны Армении принимает участие в международной конференции в Москве
14:03, 23.04.2019
Просмотрели 2467 раз Армения откажется от участия в Олимпийских играх в Токио - 2020 с “Уайлд кард”
11:30, 23.04.2019
Просмотрели 2394 раз Айк Марутян снял с повестки дня вопрос о переименовании резиденции президента Армении в “Дом Республики”
14:13, 23.04.2019
Просмотрели 2374 раз Палата депутатов парламента Чехии ратифицировала соглашение РА–ЕС