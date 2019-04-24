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В 8-м туре чемпионата мира среди ветеранов Армения победила Шотландию


На чемпионате мира по шахматам среди ветеранов команда Армении в 8 туре одержала абсолютную победу.

Как передает Арменпресс, в 8-м туре проходящего в Греции чемпионата мира сборная Армении встречалась со сборной Шотландии.

Команда Армении победила на всех досках, опередив соперника со счетом 4:0.

Сборная Армении улучшила свои позиции в турнирной таблице и сейчас находится на 4-м месте. Следующим соперником команды будет Италия.




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