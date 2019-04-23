108-летняя Епраксия Геворкян, пережившая Геноцид армян, воздаст дань уважения в Цицернакаберде

108-летняя Епраксия Геворкян, пережившая геноцид, выразила желание 24 апреля почтить память жертв Геноцида армян в Мемориальном комплексе Цицернакаберд. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщила замдиректора Музея-института Эдита Гзоян.

“Несколько дней назад нас посетил внук одной бабушки, пережившей геноцид. Он попросил нас 24 апреля организовать посещение бабушки Мемориала. Мы собираемся встретить бабушку, провезем ее на тележке так, чтобы она не попала в большой поток людей”, - сказала Гзоян. Арменпресс побеседовал также и с внуком Епраксии Геворкян - Артуром Карапетяном. “В последние годы она часто думает о том, чтобы возложить цветы к Мемориалу жертв Геноцида армян в Цицернакаберде. Хочу осуществить ее желание. Она постоянно рассказывает, вспоминает”, - сказал он и добавил, что бабушка эмигрировала из Карса, сейчас живет в городе Армавир.

На вопрос о том, не будет ли бабушке физически трудно дойти до Мемориального комплекса памяти жертв Геноцида армян, внук бабушки Епраксии сказал, что они получили разрешение от Музея-института, для того чтобы бабушка доехала до дороги ведущей к памятнику на машине, а затем ее повезут на тележке.

В 2019 году исполняется 104-я годовщина Геноцида армян.

Анна Григорян