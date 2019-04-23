Оппозиционные фракции Совета старейшин Еревана считают обсуждение в правительстве вопроса приобретения мусороуборочных машин без их участия неуважительным

Руководитель фракции ППА в Совете старейшин Еревана Микаел Манрикян считает обсуждение приобретения в правительстве мусоровозов “КамАЗ” без уведомления двух оппозиционных фракций Совета старейшин неуважительным.

Как передает «Арменпресс», об этом Манрикян сообщил на третьем заседании 2-ой сессии Совета старейшин Еревана. “В первый же день Вашего руководства Вы отметили, что мы все - один орган и совместными усилиями претворим в жизнь все программы. Почему Вы не заранее уведомили остальные две силы, что проект “КамАЗ” должен был быть обсужден в правительстве? Это очень неуважительное отношение к оппозиционным фракциям города Еревана”,- отметил Манрикян и добавил, что о них вспоминают и обращаются к ним только в трудные времена.

По словам руководителя фракции ППА, мэр и подразделения мэрии являются исполнительным органом и обязаны уведомлять все фракции Совета старейшин Еревана обо всех шагах. “Кто решил, что должно быть 24 “КамАЗа”, а не 15 или 30, я уверен, что Вы не делали мониторинга. Вы просите, предоставить 900 млн драмов, так как у Вас есть программа... Если да, то приносите ее на обсуждение во фракции”, - сказал Манрикян, и предложил организовать дебаты, если обсуждения не состоятся.

Отвечая на выступление Микаела Манрикяна, мэр Айк Марутян отметил, что последний, наверное, перепутал время, сейчас не предвыборный период, чтобы организовывались дебаты. “Если вы приведете хоть один пункт закона о том, что мэрия обязана сообщать о всех своих действиях Совету старейшин, я соглашусь с Вами”, - отметил мэр. Касаясь обсуждений в правительстве о приобретении автомобилей “КамАЗ”, Айк Марутян сказал, что в феврале был объявлен конкурс. “Все знают, что с февраля для покупки были выставлены на торги 24 машины, о чем речь? Вы узнали об этом во время заседания правительства? Мы всего лишь попросили правительство, чтобы несколько машин из этих 24 привезти пораньше”, - сказал Марутян.

Начальник юридического управления мэрии Завен Аракелян сообщил, что отношения членов Совета старейшин и мэра Еревана, а также подразделений мэрии четко регулируются Законом “О местном самоуправлении в городе Ереван”.