Посол РФ в Армении армяно-российские отношения оценивает положительно

Посол Российской Федерации в Республике Армения положительно оценивает армяно-российские отношения.

Как передает «Арменпресс», об этом посол сказал 23 апреля в беседе с журналистами.

“Наши отношения сохраняют полную преемственность. Они крепки и имеют очень сильную основу. Они направлены на будущее. Уверен, что наши народы и руководители наших стран полностью осознают, что братские отношения между нашими странами соответствуют коренным интересам наших народов”, - сказал посол.

Дипломатические отношения между Республикой Армения и Российской Федерацией были установлены 3 апреля 1992 года. За это время было подписано более 250 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и соглашений.

В декларации о союзническом взаимодействии между Республикой Армения и Российской Федерацией, принятой 26 сентября 2000 года, устремленной на XXI век, утверждена решимость посредством широкого союзнического взаимодействия, интенсивного углубления связей во всех сферах, обеспечения прочного мира, стабильности и гарантированной безопасности в Кавказском регионе и во всем мире умножать и укреплять дружбу между народами обеих стран.