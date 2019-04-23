Арарат Мирзоян направил соболезнование спикеру парламента Шри-Ланки

Председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян направил соболезнование спикеру парламента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Кару Джеясурие. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, в послании говорится:

“Ваше превосходительство, с глубокой болью узнал о терактах на Шри-Ланке, которые стали причиной многочисленных человеческих жертв, раненых и больших потерь.

Мы осуждаем все проявления терроризма и насилия и привержены последовательному продолжению борьбы против бесчеловечных действий.

От имени Национального собрания Республики Армения и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, дружественному народу Шри-Ланки и родным погибших, желаю сил и мужества, а раненым - скорейшего выздоровления”.