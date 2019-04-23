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В Никосии почтут память жертв Геноцида армян молодежным шествием


В Никосии, по случаю 104-й годовщины Геноцида армян, в дань уважения памяти жертв, армянская молодежь проведет шествие. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт: cyprus-mail.com, о проведении молодежного шествия, посвященного 104-й годовщине Геноцида армян, объявила Комиссия памяти Геноцида армян.

Шествие начнется с проспекта Макариоса в Никосии. Участники прошествуют по проспекту имени Армении. К ним присоединятся и другие члены общины, откуда вместе отправятся к памятнику, увековечивающему память жертв Геноцида армян, находящемуся на территории Армянской церкви. Там же состоится церемония поминовения.




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