NBC: конгрессмен Сет Мултон официально вступил в гонку за пост президента США

Член Палаты Представителей Сет Мултон (демократ от штата Массачусетс) официально вступил в борьбу за пост президента США на следующих выборах, которые состоятся в 2020 году. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, о запуске конгрессменом предвыборной кампании сообщил в понедельник телеканал NBC.

По его данным, 40-летний ветеран морской пехоты Мултон стал 19-м претендентом на выдвижение кандидатом от Демократической партии США. Свою кампанию он намерен сосредоточить на вопросах национальной безопасности.

Мултон закончил Гарвардский университет. Как пишет NBC, он во многом является сторонником прогрессивных взглядов, наиболее известен своей оппозицией по отношению к спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

В числе объявивших о намерении баллотироваться на высший административный пост США от демократов экс-конгрессмен от штата Техас Бето О'Рурк, член Палаты представителей Тулси Габбард (от штата Гавайи), сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, а также бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы.

Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт. 59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.