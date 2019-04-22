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По предварительным данным, среди пострадавших при взрывах на Шри-Ланке нет армян либо граждан Армении


По предварительным данным, среди пострадавших при взрывах на Шри-Ланке нет армян либо граждан Армении.

“По предварительным данным посольства Армении в Индии среди пострадавших при взрывах на Шри-Ланке нет армян либо граждан Армении. О развитии ситуации посольство сообщит дополнительно”,- как сообщили Арменпресс, говорится в сообщении МИД Армении.

Накануне во время празднований католической Пасхи в стране прогремело восемь взрывов: первые шесть — в трех храмах и отелях в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде столицы страны. Еще одну бомбу правоохранители обезвредили на дороге рядом с международным аэропортом Бандаранаике.

Главной целью атаки стали местные христиане. По последним данным, жертвами стали 290 человек, еще 500 пострадали. Полиция задержала 24 подозреваемых.




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