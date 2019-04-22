В Ucom действует новый тарифный план «uTV Extra»

Компания Ucom выступила с новым предложением телевизионной услуги: тарифным планом «uTV Extra». Всего за 4900 драмов в месяц абоненты uTV Extra насладятся просмотром качественного телевизионного контента 120 каналов, 22 из которых в качестве HD. «Арменпресс» об этом сообщили в компании Ucom.

«Данное предложение заинтересует не только новых абонентов услуги IPTV, но и абонентов тарифного плана uTV Select, в пакет каналов которого включено 54 основных телеканала и возможность добавления любых других по собственному усмотрению. Включение отдельных телеканалов за дополнительную плату и возможность насладиться просмотром сразу 120 телеканалов по оптимальной цене, безусловно, даже несопоставимо», - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Добавим, что со дня своего основания компания Ucom старается предоставлять качественный медиа-контент и развивать это направление. Компания первая в Армении предложила местному потребителю возможность интерактивного просмотра международных рейтинговых телеканалов всемирно известных брендов, будучи первой, ознакомившей армянского телезрителя с такими интерактивными возможностями, как Catch-up, time-shift и т.д., Ucom первая в Армении задействовала услугу «Видеопроката» (VoD) по классической модели, предлагаемой в настоящее время другими участниками рынка.