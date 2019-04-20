По данным на 11:00 часов 20 апреля, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов автомобилей.

Как передает Арменпресс, об этом Министерству транспорта, связи и IT-сферы РА сообщили из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.