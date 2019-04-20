Время в Ереване: 11:07:36,   20 Апрель

Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов автомобилей


По данным на 11:00 часов  20 апреля, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов автомобилей.

Как  передает Арменпресс, об этом Министерству транспорта, связи и IT-сферы  РА сообщили из  департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации