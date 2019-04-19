США назвали три приоритета для Украины после выборов

США планируют работать с любым следующим украинским президентом. Такое заявление сделала американский посол на Украине Мари Йованович. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом передает телеканал «Громадське».

Приоритетными для украинских граждан и США будут три вещи, отметила дипломат. В их числе она назвала окончание вооруженного конфликта в Донбассе, рост экономики и относящееся с позиции равенства правительство.

Йованович подчеркнула, что первый тур президентских выборов, состоявшийся 31 марта, был проведен в соответствии с международными стандартами. Она также провела сравнение с избирательным процессом 2014 года. «Эти выборы совершенно другие», — добавила дипломат.

Мари Йованович была назначена послом США на Украине в августе 2016 года.

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. В первом туре никто из кандидатов не смог набрать достаточного для победы количества голосов. Во второй тур вышли шоуменВладимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, за которых проголосовали 30,24 и 15,95 процента избирателей соответственно.