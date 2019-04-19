В Париже приступили к эвакуации остававшихся в Нотр-Даме картин

Из Собора Парижской Богоматери, пострадавшего от сильного пожара, выносят остававшиеся там картины. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу BFM TV.

Посмотреть на эвакуацию предметов искусства пришло большое число парижан и туристов. Картины выносят на улицу и грузят в специальные автомобили.

Ранее министр культуры Франции Франк Риестер объявил, что картины будут перевезены из Нотр-Дама "в безопасное место". Он пояснил, что полотна, находившиеся внутри собора, не пострадали от огня и подлежат транспортировке.

Французские СМИ отмечают, что эвакуировать их раньше не представлялось возможным, так как эксперты только недавно завершили оценку безопасности и устойчивости конструкций, пострадавших от огня.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Он начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора для реставрационных работ. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.