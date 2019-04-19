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Российские пограничники задержали гражданина Турции, незаконно пересекшего армяно- турецкую границу


Сотрудники Гюмрийского пограничного отряда Пограничного управления Федеральной службы безопасности России в Армении задержали в районе села Меграшат незаконно пересекшего армяно-турецкую границу человека.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Пограничного управления Федеральной службы безопасности России в Армении, в ходе выяснения обстоятельств произошедшего нарушитель сообщил, что является гражданином Турции и скрывается от правосудия.




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