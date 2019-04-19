Глава МИД Сербии заявил, что его страна никогда не введет санкции против России

Сербия не будет вводить какие бы то ни было ограничительные меры в отношении России, несмотря на сильное давление. Об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич в опубликованном в пятницу интервью газете "Известия".

"Дружба России и Сербии - это уже традиция. Сейчас наши отношения находятся на уровне стратегического партнерства. Поэтому Сербия никогда не вводила и не будет вводить санкции или какие бы то ни было ограничительные меры против РФ, несмотря на то, что на Сербию оказывается сильное давление", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Глава МИД подчеркнул, что стремление Сербии войти в Евросоюз не помешает развитию отношений с Россией. Он отметил, что Москва помогает Белграду отстаивать национальные интересы, в том числе в вопросе Косова, и "было бы, мягко говоря, очень некорректно вводить санкции вслед за западными странами", - заявил Дачич.