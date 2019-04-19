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Вардан Минасян недоволен плотным расписанием чемпионата


Главный тренер ереванского футбольного клуба “Арарат-Армения” Вардан Минасян недоволен плотным расписанием первенства. “Трудно для всех команд, что и говорить. Играть по такому графику действительно очень сложно. Во время матчей становится заметно, что футболисты не показывют все свои возможности и, можно сказать, не выступают со свежими силами. В таких случаях игра футболистов зависит от их психологического состояния. В целом, могу сказать, что все команды в равных условиях, и такой плотный график вредит зрелищности первенства”. Об этом,  передает «Арменпресс» по сообщению пресс-службы клуба, заявил Вардан Минасян.

Турнирную таблицу чемпионата Армении по футболу после 27 туров возглавляет “Арарат-Армения” с 43 очками. На втором месте с 42 очками “Банан”, а на тетьем месте - “Пюник” и”Алашкерт ", набравшие по 40 очков.




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