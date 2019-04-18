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Скончался получивший огнестрельное ранение военнослужащий-контрактник


Из военной полиции МО РА в 4-й гарнизонный следственный отдел Следственного комитета РА поступило сообщение о том, что 18 апреля  2019 г.около 08:20 военнослужащий-контрактник  воинской части “N” МО РА Нарек Каренович Сафарян в арсенале воинской части нанес себе огнестрельное ранение. Он был доставлен в Институт хирургии им. Микаеляна.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, возбуждено уголовное дело по признакам статьи 110 УК Армении, составлена следственная группа во главе с начальником 4-го гарнизонного следственного отдела СКР М. Авагяном. Группа выехала на место происшествия.

Проводятся неотложные следственные и процессуальные действия.

Во время оказания необходимого медицинского вмешательства 18 апреля, около 11:35, была зафиксирована биологическая смерть Нарека Сафаряна.

Следствие продолжается. Предпринимаются необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.




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