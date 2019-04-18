Северная Корея объявила об испытании нового тактического оружия

Северная Корея объявила о проведенном испытательном запуске "тактического управляемого оружия" нового типа.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи, лидер страны Ким Чен Ын лично наблюдал за публичными испытаниями нового типа управляемого тактического оружия.

После тестового запуска Ким Чен Ын отметил, что завершение разработки этой системы — важная вещь на пути усиления вооружения армии,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Это первые подобные испытания после безуспешных переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Ханое.

С аналогичным заявлением Пхеньян выступал в прошлом году, что наблюдатели расценили как попытку оказать давление на Соединенные Штаты.

Хотя СМИ КНДР не уточняют, является ли новое оружие ракетой, сам термин "тактическое оружие" подразумевает ракеты среднего радиуса действия, в отличие от дальнего, присущего баллистическим ракетам, в которых американцы видят главную угрозу.

При этом Пхеньян подчеркивает, что оружие обладает "особыми характеристиками управляемого полета" и способно нести мощную боеголовку.