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ЕС опубликовал список товаров из США, которые могут обложить пошлинами


Еврокомиссия опубликовала предварительный список товаров из США, которые могут быть обложены пошлинами на $20 млрд в ответ на предоставление компании Boeing госсубсидий США. Список в среду распространила пресс-служба Еврокомиссии, после постановления ВТО, что эти субсидии США в размере $12 млрд нарушили принцип честной конкуренции с европейским Airbus, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Список включает широкий перечень товаров, от самолетов и химикатов до аграрной продукции, включая мороженую рыбу, цитрусовые и кетчуп, - говорится в документе ЕК. - Еврокомиссия остается открыта для переговоров с США по этой проблеме".

 

 




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