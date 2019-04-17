В Котайкской области Армении скоро будет построен завод по производству лифтов

В Котайкской области Армении в ближайшее время будет построен завод по производству лифтов, где планируется ежегодно производить от 2000 до 3000 лифтов.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал губернатор Котайка Романос Петросян.

По его словам, лифты будут выпускаться как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

Губернатор Котайка подписал меморандум с китайской компанией “Xin Jiang Tian Shan Elevator Manufacturing” 5 месяцев назад.

“На данный момент у нас есть 5 производственных площадей, которые были предварительно одобрены армянским представительством. Ждем визита китайской делегации, чтобы их специалисты сделали окончательный выбор и начали импорт поточных линий. Мы приблизительно рассчитали потенциал спросаобласти на лифты, в том числе и в столице, плюс возможности реализации в других регионах”, - отметил Петросян.

Он также добавил, что одной из сверхзадач бизнес-проекта является представление произведенных в Армении лифтов на рынке ЕАЭС.