Фракция НС “Мой шаг” проголосует за проект изменений в структуре правительства
Фракция Наионального собрания “Мой шаг” проголосует за проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О структуре и деятельности правительства” и представленный в приложении пакет проектов. Как передаетАрменпресс, об этом 17 апреля в Национальном собрании сказала член фракции, вице-спикер НС Лена Назарян.
“Фракция “Мой шаг” проголосует за представленный правительством проект, и будет содействовать правительству в достижениипоследующих успехов”, - сказала Назарян.
В случае принятия проекта новое правительство будет иметь следующие министерства:
Министерство иностранных дел
Министерство обороны
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство юстиции
Министерство труда и социальных вопросов
Министерство образования, науки и культуры
Министерство охраны природы
Министерство здравоохранения
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство территориального управления и инфраструктур
Министерство промышленности высоких технологий
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 февраля объявил, что вместо Министерства диаспоры отныне будет пост Главного комиссара по делам диаспоры в аппарате премьер-министра. Комиссар будет представителем премьер-министра в отношениях с диаспорой и от имени премьер-министра будет координировать работу правительства в отношениях с диаспорой.