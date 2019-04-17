Фракция НС “Мой шаг” проголосует за проект изменений в структуре правительства

Фракция Наионального собрания “Мой шаг” проголосует за проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О структуре и деятельности правительства” и представленный в приложении пакет проектов. Как передаетАрменпресс, об этом 17 апреля в Национальном собрании сказала член фракции, вице-спикер НС Лена Назарян.

“Фракция “Мой шаг” проголосует за представленный правительством проект, и будет содействовать правительству в достижениипоследующих успехов”, - сказала Назарян.

В случае принятия проекта новое правительство будет иметь следующие министерства:

Министерство иностранных дел

Министерство обороны

Министерство по чрезвычайным ситуациям

Министерство юстиции

Министерство труда и социальных вопросов

Министерство образования, науки и культуры

Министерство охраны природы

Министерство здравоохранения

Министерство финансов

Министерство экономики

Министерство территориального управления и инфраструктур

Министерство промышленности высоких технологий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 февраля объявил, что вместо Министерства диаспоры отныне будет пост Главного комиссара по делам диаспоры в аппарате премьер-министра. Комиссар будет представителем премьер-министра в отношениях с диаспорой и от имени премьер-министра будет координировать работу правительства в отношениях с диаспорой.