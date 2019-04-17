Лилит Макунц предложила фракциям НС разработать единый законодательный проект для приглашения Полиции и СНБ на вопрос и ответы

Руководитель парламентской фракции “Мой шаг” Лилит Макунц предложила фракциям “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” разработать законодательный проект, по которому будет возможно пригласить на обсуждение в НС также Полицию и Службу национальной безопасности.

Как передает Арменпресс, об этом Макунц сказала 17 апреля в Национальном собрании, отвечая на утверждения оппозиционеров о том, что в рамках изменений структуры правительства указанные две силовые структуры должны стать министерствами.

“Утверждение о том, что у нас нет контроля над Полицией и Службой национальной безопасности, не отражает реальную картину. Здесь проблема в том, что мы, конечно, хотим, чтобы их работа стала бы более публичной, и, например, в ходе вопросов-ответов они присутствовали бы здесь. Сейчас от имени фракции “Мой шаг” я заявляю всем моим коллегам, двум оппозиционным фракциям, что фракция “Мой шаг” готова завтра же с вами начать разрабатывать законодательный проект, по которому мы сможеми СНБ и Полицию, так же, как и другие органы правительства, вызывать в Национальное собрание по предусмотренному законом графику”, - сказал Макунц.

Лилит Макунц отметила, что их политическая сила на данный момент не считает целесообразным превращать силовые структуры в политические.